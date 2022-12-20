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منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة على هذه المناطق

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منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة على هذه المناطق

منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة على هذه المناطق

منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع: سحبًا رعدية ممطرة على هذه المناطق
٠٧:٢١:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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  • تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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