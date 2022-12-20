7 نصائح مهمة لتجنب الإفراط في تناول الطعام بالشتاء

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ينصح الخبراء من خطورة الإفراط في تناول الطعام في فصل الشتاء، مع تدني درجات الحرارة، وإقبال على تناول الطعام بكثرة في أشهر الشتاء الباردة.

وكشفت دراسة حديثة، أن البعض يأكل أكثر في موسم الشتاء، وهناك عدد قليل من الأسباب المحتملة لهذا الجوع المتزايد، يتفق غالبية الناس أن النظام الغذائي الشتوي البارد يتكون بشكل أساسي من الأطعمة القلبية الغنية بالكربوهيدرات والحلويات والصلصات الكريمية.

ويقول البعض إنهم يشعرون بالجوع أكثر، مع زيادة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة، كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في الشتاء ، إليك الطرق التي يمكننا من خلالها تجنب الإفراط في تناول الطعام في هذا الموسم الدافئ، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

وهناك نصائح مهمة لتفادي الإفراط في تناول الطعام في فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع ” ndtv” كما يلي:

احصل على ضوء الشمس الكافي: يوم الشتاء الأقصر ونقص ضوء الشمس قد يتسبب في انخفاض مستويات السيروتونين ، مما قد يؤدي إلى نوبات من الكربوهيدرات نتيجة الرغبة في إعطاء الدماغ دفعة كيميائية، للحصول على أكبر قدر من الضوء طوال فصل الشتاء.

تأكد أيضا من وجود الكثير من الإضاءة في غرفة الطعام والمطبخ حتى لا تقوم بإعداد الطعام أو تناول الطعام في مكان خافت الإضاءة.

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تناول المزيد من الألياف: كل من هذه الفوائد للألياف ، التي تملأك وقد تعزز حركات الأمعاء ضرورية في فصل الشتاء ، بينما تميل اللياقة البدنية العامة إلى الانخفاض، مع الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، حاول أن تستهلك 30 جرامًا من الألياف يوميًا. لا تهمل شرب الماء: شرب الماء له تأثير عميق على كل عنصر من عناصر الحياة ، بما في ذلك الشهية والأداء البدنين عندما يتنكر الجفاف في صورة الجوع ، يأكل الكثير من الناس عندما لا يحتاجون بالفعل إلى تناول الطعام، احمل معك زجاجة ماء في جميع الأوقات. زيادة تناول البروتين: وسواء كنت تحاول زيادة الوزن أو إنقاصه، يجب أن يكون البروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي، يساعدك تناول البروتين على استقلاب سعرات حرارية أكثر من تناول الدهون أو الكربوهيدرات. تناول الأطعمة المغذية: احرص على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية. نتيجة لذلك ، عندما تذهب إلى المطبخ لتناول وجبة خفيفة ، ستختار خيارات صحية بدلاً من الوجبات السريعة. مارس الرياضة: الرياضة ضرورة للغاية، وهي طريقة رائعة لفقدان الوزن ورفع معنويات.

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