أخطرها «الزهايمر».. أمراض يسببها ارتفاع معدل الفركتوز في الدماغ

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أثبتت دراسة أجراها علماء أمريكيون، أن أحد أسباب مرض الزهايمر هو ارتفاع تركيز سكر الفركتوز في الدماغ، الذي يتسبب أيضا في زيادة معدلات الإصابة بأمراض السمنة والسكري

النظام الغذائي الغربي

وافترض علماء مركز أنشوتز الطبي بجامعة كولورادو، بالتعاون مع علماء من اليابان والمكسيك، أن سبب مرض الزهايمر قد يكون النشاط المفرط لسكر الفركتوز المنتج في الدماغ.

وربطت الدراسة التي نشرتها مجلة Frontiers in Aging Neuroscience، تطور ألزهايمر، المنتشر في البلدان المتطورة، بما يسمى النظام الغذائي الغربي، الذي يسبب زيادة التمثيل الغذائي للفركتوز. وهذا يفسر أيضا لماذا الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة يصابون بمرض الزهايمر أكثر من غيرهم.

من جانبه، البروفيسور ريتشارد جونسون: “نحن نفترض، أن مرض الزهايمر هو مرض عصري يسببه التغير في نمط الحياة، حيث يعطل الفركتوز عملية التمثيل الغذائي للدماغ ووظيفة الخلايا العصبية”.

علاقة وثيقة بين الفركتوز وألزهايمر

واشترك في هذه الدراسة، أطباء الأعصاب وعلماء الفسيولوجيا العصبية وخبراء في استقلاب السكر، الذين جمعوا بيانات من دراسات عديدة، تؤكد العلاقة بين مستوى الفركتوز في الدماغ ومرض الزهايمر.

ووفقا للخبراء، فإن المصدر الرئيسي للفركتوز في الدماغ هو تركيبه داخل الدماغ، وعند التركيز على استقلاب الفركتوز، تبطئ عملية إنتاج طاقة الميتاكوندريا، بحيث لا تكفي لدعم وظائف ونشاط الخلايا العصبية، حسب “أخبار اليوم”.

ويأمل الباحثون، أن تساعد نتائج هذه الدراسة على ابتكار طرق جديدة للوقاية والعلاج، تهدف إلى كبح التمثيل الغذائي للفركتوز في الدماغ.