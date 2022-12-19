الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة في المملكة ليوم الثلاثاء.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بالرياض
7 نصائح مهمة لتجنب الإفراط في تناول الطعام بالشتاء
أخطرها «الزهايمر».. أمراض يسببها ارتفاع معدل الفركتوز في الدماغ
وظائف بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم
هولندا تعتذر رسميا عن 250 عاما من الاتجار بالبشر
وزارة البيئة: 78 % من المشاريع الزراعية للدواجن.. وعسير تتصدر

الرئيسية

 /

صحة

 /

أخطرها «الزهايمر».. أمراض يسببها ارتفاع معدل الفركتوز في الدماغ

أخطرها «الزهايمر».. أمراض يسببها ارتفاع معدل الفركتوز في الدماغ

أخطرها «الزهايمر».. أمراض يسببها ارتفاع معدل الفركتوز في الدماغ
٠٢:٥٣:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أثبتت دراسة أجراها علماء أمريكيون، أن أحد أسباب مرض الزهايمر هو ارتفاع تركيز سكر الفركتوز في الدماغ، الذي يتسبب أيضا في زيادة معدلات الإصابة بأمراض السمنة والسكري

النظام الغذائي الغربي 

وافترض علماء مركز أنشوتز الطبي بجامعة كولورادو، بالتعاون مع علماء من اليابان والمكسيك، أن سبب مرض الزهايمر قد يكون النشاط المفرط لسكر الفركتوز المنتج في الدماغ.

وربطت الدراسة التي نشرتها مجلة Frontiers in Aging Neuroscience، تطور ألزهايمر، المنتشر في البلدان المتطورة، بما يسمى النظام الغذائي الغربي، الذي يسبب زيادة التمثيل الغذائي للفركتوز. وهذا يفسر أيضا لماذا الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة يصابون بمرض الزهايمر أكثر من غيرهم.

من جانبه، البروفيسور ريتشارد جونسون: “نحن نفترض، أن مرض الزهايمر هو مرض عصري يسببه التغير في نمط الحياة، حيث يعطل الفركتوز عملية التمثيل الغذائي للدماغ ووظيفة الخلايا العصبية”.

علاقة وثيقة بين الفركتوز وألزهايمر

واشترك في هذه الدراسة، أطباء الأعصاب وعلماء الفسيولوجيا العصبية وخبراء في استقلاب السكر، الذين جمعوا بيانات من دراسات عديدة، تؤكد العلاقة بين مستوى الفركتوز في الدماغ ومرض الزهايمر.

ووفقا للخبراء، فإن المصدر الرئيسي للفركتوز في الدماغ هو تركيبه داخل الدماغ، وعند التركيز على استقلاب الفركتوز، تبطئ عملية إنتاج طاقة الميتاكوندريا، بحيث لا تكفي لدعم وظائف ونشاط الخلايا العصبية، حسب “أخبار اليوم”.

ويأمل الباحثون، أن تساعد نتائج هذه الدراسة على ابتكار طرق جديدة للوقاية والعلاج، تهدف إلى كبح التمثيل الغذائي للفركتوز في الدماغ.

الكلمات الدلالية:
أمراض السمنة تكون الفركتوز في الدماغ دراسة علمية زيادة معدلات الفركتوز في الدماغ مرض ألزهايمر مرض السكري

مواد ذات صلة

المزيد
نصيحة طبية للبدناء تخفّض السكر في الدم

نصيحة طبية للبدناء تخفّض السكر في الدم

٠٧:٢٤ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦
نصائح الخبراء للعناية بالقدمين خلال فصل الصيف

نصائح الخبراء للعناية بالقدمين خلال فصل الصيف

١١:٠٧ م، الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠١٥
هل شهيتك منفلتة؟.. إليك طرق سهلة لضبطها

هل شهيتك منفلتة؟.. إليك طرق سهلة لضبطها

١٠:٥٦ ص، الثلاثاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٩
دراسة حديثة تكشف عن فوائد جديدة لـ«جلد الدجاج»

دراسة حديثة تكشف عن فوائد جديدة لـ«جلد الدجاج»

٠٤:٤٨ م، الأربعاء، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *