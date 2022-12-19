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وظائف بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٤٨:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

الهندسية المطلوبة :
  • كهربائية – هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة حاسب آلي
الإدارية المطلوبة :
  • نظم معلومات إدارية – تمويل – ادارة مخاطر – تأمين – إدارة اعمال – تسويق – لغة انجليزية – موارد بشرية – سلسلة الامدادات – علوم بيئية

الشروط العامة:

    •  ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
    • ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
    • أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى
    • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مزايا تمهير:

  • إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
  • زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
  • شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
  • حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
  • مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

عن تمهير:

  • هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الخطوط الحديدية تمهير سار وظائف

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