وظائف بـ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: