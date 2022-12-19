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وزير الطاقة يلتقي بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

وزير الطاقة يلتقي بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

وزير الطاقة يلتقي بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي
٠٢:١٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك اليستر.

استعراض المبادرات الخضراء

وجرى خلال الاجتماع، عرض جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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نهج الاقتصاد الدائري للكربون

واستعرض الاجتماع جهود المملكة في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى سعيها لتكون أكبر مصدِّر للهيدروجين النظيف في العالم.

وأشار الوزير بهذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصدرين في الشرق الأوسط والمستهلكين في أوروبا للدفع بتعزيز هذه الجهود.

واطّلع الوفد على ما تبذله المملكة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أيٍ من مصادرها.

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