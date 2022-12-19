وزارة البيئة: 78 % من المشاريع الزراعية للدواجن.. وعسير تتصدر

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي المشاريع الزراعية العام الماضي بلغ نحو 515 مشروعا، وبلغ إجمالي الأراضي الحكومية المؤجرة لإقامة المشاريع الزراعية 18 أرضا.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن الاستثمار في مجال الدواجن تصدر المشاريع الزراعية بـ403 مشاريع، بنسبة 78.25% من المشاريع الزراعية.

وتصدر الاستثمار في مجال الدواجن المشاريع الزراعية بـ403 مشاريع. والاستثمار في الأحياء المائية ثانيا بـ94 مشروعا، ومشاريع أخرى ثالثا بـ11 مشروعا، ومصانع الأعلاف رابعا بـ3 مشاريع، ومناحل خامسا بمشروعين، والاستثمار في الطيور (السمان، والحمام)، وتربية المواشي سادسا بمشروع وحيد لكل منهما، وفقا لـ”الوطن”.

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ووفقا للتقرير، فقد تصدرت منطقة عسير المشاريع الزراعية بـ169 مشروعا، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ135 مشروعا، والرياض ثالثا بـ40 مشروعا، وجازان رابعا بـ30 مشروعا، والمدينة المنورة خامسا بـ29 مشروعا.

بينما حلت نجران سادسا بـ28 مشروعا، والجوف سابعا بـ27 مشروعا، وحائل ثامنا بـ20 مشروعا، والحدود الشمالية تاسعا بـ11 مشروعا، وتبوك عاشرا بـ10 مشاريع، والباحة 6 مشاريع، وتساوت الشرقية والقصيم في المرتبة الأخيرة بـ5 مشاريع لكل منهما.

وبين تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، أنه تم تأجير 18 أرضا، لمشروع دواجن لاحم، وبلغت إجمالي المساحة 1.565.3 دونم، منها 17 أرضا في عسير، وأرضا في الشرقية، و515 مشروعا زراعيا.

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