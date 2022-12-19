حصيلة قياسية.. مقتل 60 شخصًا بالرصاص في دولة أوروبية خلال عام

تواصل – فريق التحرير:

في حصيلة قياسية غير مسبوقة، أكدت الحكومة السويدية أن 60 شخصا قُتلوا بالرصاص في البلاد هذا العام 2022.

وتفصيلا، شهدت السويد موجة واسعة من حالات إطلاق النيران في الأعوام الأخيرة، والتي ألقت الشرطة والسلطات باللوم فيها على العصابات الإجرامية، التي تمارس أنشطتها في مدن مثل العاصمة ستوكهولم.

وأوضح وزير العدل جونار سترومر للصحفيين “زاد العنف المسلح المميت وللأسف سجل رقما قياسيا دمويا جديدا هذا العام”.

وأضاف سترومر أن حالات الوفاة الستين حدثت في عمليات إطلاق النيران في السويد هذا العام قابلتها أربع وفيات في النرويج وأربع في الدنمارك واثنتان في فنلندا.

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وتابع سترومر أن الوفيات هي جزء بسيط من أعمال العنف والجريمة المنظمة التي ضربت بجذورها في أجزاء من المجتمع.

يذكر أنه خلال العام الماضي، قُتل 45 شخصا بالرصاص في السويد. وفي 2012، كان الإجمالي 17، وفقا للمجلس السويدي الوطني لمنع الجريمة.

وختم المسؤول السويدي بقوله “إن الحكومة ستشكل الآن مجلسا داخل وزارة العدل لتنسيق الحرب على جرائم العصابات”.

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