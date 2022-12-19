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هولندا تعتذر رسميا عن 250 عاما من الاتجار بالبشر
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هولندا تعتذر رسميا عن 250 عاما من الاتجار بالبشر

هولندا تعتذر رسميا عن 250 عاما من الاتجار بالبشر

هولندا تعتذر رسميا عن 250 عاما من الاتجار بالبشر
٠٢:٤٣:٤٨ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبدى رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اعتذار بلاده، بشكل رسمي، عن ماضي العبودية وجرائم الاتجار بالبشر، التي كان لهولندا دورا بارزا فيها.

يعتذر لجميع من عانوا العبودية في العالم

واعتبر روته أن العبودية جريمة ضد الإنسانية، وقال في خطاب في لاهاي: “أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عمّا قامت به الدولة الهولندية في الماضي لجميع العبيد في جميع أنحاء العالم الذين عانوا من هذا النشاط، لبناتهم وأبنائهم ولكل أحفادهم”.

وحضر 7 وزراء هولنديين، من مستعمرات سابق، لمناقشة تورط هولندا في تجاة البشر والعبودية طيلة مدة 250 عاما.

وسبق أن قدمت مدن أمستردام وروتردام وأوترخت ولاهاي اعتذاراً رسمياً عن دورها في تجارة الرقيق، إلا أن رئيس الوزراء، أبدى تحفظا، سابقا، على تقديم اعتذار رسمي، وقال: “إن عصر العبودية قديم جداً وأن الاعتذار من شأنه أن يذكي التوترات في بلد حيث لا يزال اليمين المتطرف قويا”.

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جذر سانت مارتن ترفض اعتذار هولندا

وزار وزراء هولنديون الاثنين جزر الكاريبي، بونير، وسانت مارتن وأروبا، وكوراساو، وسابا، وسانت يوستاش، وسورينام، بينما قالت رئيسة وزراء جزيرة سانت مارتن في الكاريبي، سيلفيريا جاكوبس، لوسائل إعلام هولندية، السبت الماضي، إنها لن تقبل اعتذار هولندا إذا قدمته الاثنين.

وأرادت المنظمات المختصة في بحث تاريخ العبودية وإرثها أن يتم تقديم الاعتذار في الأول من يوليو، وهو التاريخ الذي يوافق 150 عاماً على انتهاء العبودية في احتفال سنوي يسمى كسر القيود، في سورينام، حسب “الجريدة”.

وألغيت العبودية، رسميا، في سورينام ومستعمرات هولندية أخرى، في الأول من يوليو 1863، لكنها مرت بمرحلة انتقالية، مدتها 10 سنوات، حتى ألغيت فعليا في عام 1873.

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