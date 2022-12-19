استشاري يوضح أسباب الإحساس بكتلة في الحلق؟ وعلاقتها بالقلق

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة القلق وما يرتبط به من أعراض فسيولوجية على جسم الإنسان.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن القلق الناتج من ضغوط العمل أو الدراسة والاختبارات من مسببات الإحساس بكتلة في الحلق”.

وأضاف “القلقُ المفرطُ لا يُغير شيئاً في حياتك، بل يجعلك تعيش العذاب النفسي بكلّ تبعاته، والتوكلُ على الله وحسن الظن به يقضي على القلق ويريح بالك”.

اقرأ أيضا:

لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)

كيف تطرد القلق من بيتك؟ تعلم قواعد التعامل الصحيح مع نفسك في 7 خطوات

وينصح الخبراء ببعض الممارسات التي يمكن من خلالها القضاء على حالة القلق التي قد يعاني منها البعض وتؤثر على صحته الجسدية.

6 خطوات تستطيع من خلالها طرد القلق من منزلك

1- لا تأخذ كل شيء بجدية، بل اترك مجالاً للضحك والمرح، ولا تفكر أن ذلك يقلل هيبتك لدى أفراد الأسرة، بل بالعكس يزيد احترامك وشخصيتك داخل الأسرة.

2- ابحث عن الفرح في كل شيء وتحويل كل شيء إلى دعابة.

3- حاول أن تقضي بعض الأوقات مع عائلتك وتتحدث معهم وشارك معهم في اللعب.

4- الابتعاد عن الذين يدخلون سموم القلق في حياتك.

5- الابتعاد عن الجدال، والمقصود بالجدال الجدال المذموم؛ لأن هناك جدالاً ممدوحًا وهو الذي يكون لتثبيت الحق ودحض الشبهات.

6- الابتعاد عن الأسئلة غير المفيدة؛ وحتى عن الكلام غير المفيد، لأن الكلام الكثير خاصة إذا كان غير مفيد، فإنه يجلب القلق والتوتر.

باتباع الخطوات السابقة يستطيع الفرد تجاوز أغلب الصعوبات في حياته، بل ويمكنه كذلك تحقيق العديد من النجاحات، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى تناول أدوية مضادة للاكتئاب أو القلق أو غيرها من الوسائل.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. كيف تستفيد من برامج نقل المديونية؟ «التنمية العقاري» يُجيب

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب