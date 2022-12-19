«Notes».. ميزة جديدة من انستجرام

تواصل – فريق التحرير:

أطلق تطبيق الصور الأشهر إنستجرام، ميزة جديدة تسمى Notes، تتيح إمكانية تحديث منشورات قصيرة مكونة من 60 حرفا في خانة الرسائل.

تظهر لمدة 24 ساعة

وتظهر الملحوظات مدة 24 ساعة فقط، في خانة الرسائل التي يتواصل بها المستخدم مع الأصدقاء، وفي حال لم تظهر لك الميزة الجديدة تأكد من تحديث النسخة الجديدة من تطبيق إنستجرام، من ثم انتقل إلى صندوق الرسائل وستجد أيقونة تظهر بها صورتك أعلى البريد وبها علامة زائد، ستجد الرسائل القصيرة من قبل الأصدقاء تتخذ شكل بالونات أو دوائر صغيرة فوق أيقوناتها،

ولقراءة الرسالة كاملة قم بالضغط عليها، ومن ثم ستتمكن أيضا من التفاعل معها وستنتقل المحادثة تلقائيا للرسائل الخاصة، حسب “sawtbeirut”.

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كيف تعمل ميزة Notes؟

حسب موقع “theverge”، فإن الميزة الجديدة تعمل على النحو التالي:

– ستجد الرسالة تظهر تلقائيا في صندوق الرسائل، إلا أنه لن يتم إعلامك بها إلا إذا قمت بالدخول والتحقق بنفسك منها.

– لا يمكنك إرسال ملاحظات فردية من خلال تلك الميزة.

– في حال قمت بإرسال ملاحظة جديدة لنفس الأشخاص فإن القديمة سوف تختفي تلقائيا.