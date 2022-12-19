يبدأ اليوم.. جامعة بيشة تعلن وظائف أكاديمية لحملة الماجستير فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة بيشة توفر وظائف أكاديمية، في الكلية التطبيقية، للعام الجامعي 1444/1443هـ، لدرجتي (أستاذ مساعد، محاضر)، لحملة الماجستير أو الدكتوراه.
الوظائف:
1- أستاذ مساعد.
2- محاضر.
الشروط (لوظيفة أستاذ مساعد):
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن تكون المؤهلات من جامعة سعودية، أو جامعة أجنبية (مع ضرورة إحضار المعادلة الصادرة من وزارة التعليم اذا كانت الشهادة صادرة من جامعة أجنبية).
3- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة والا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.
4- إرسال شهادة تصنيف المينة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية إن وجدت
6- التقديم على وظيفة واحدة فقط في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب).
7- أن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل وغير مستوفي الشروط.
8- أي شروط أخرى تحددها الكلية.
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الشروط (لوظيفة محاضر):
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن تكون المؤهلات من جامعة سعودية، أو جامعة أجنبية (مع ضرورة احضار المعادلة الصادرة من وزارة التعليم اذا كانت الشهادة صادرة من جامعة أجنبية).
3- أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير عام جيد جداً على الأقل في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
4- أن يكون المتقدم حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.
5- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية (إن وجدت).
6- أي شروط أخرى تحددها الكلية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن يبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).