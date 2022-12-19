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يبدأ اليوم.. جامعة بيشة تعلن وظائف أكاديمية لحملة الماجستير فأعلى

يبدأ اليوم.. جامعة بيشة تعلن وظائف أكاديمية لحملة الماجستير فأعلى

يبدأ اليوم.. جامعة بيشة تعلن وظائف أكاديمية لحملة الماجستير فأعلى
٠١:١٨:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة بيشة توفر وظائف أكاديمية، في الكلية التطبيقية، للعام الجامعي 1444/1443هـ، لدرجتي (أستاذ مساعد، محاضر)، لحملة الماجستير أو الدكتوراه.

الوظائف:

1- أستاذ مساعد.
2- محاضر.

الشروط (لوظيفة أستاذ مساعد):

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن تكون المؤهلات من جامعة سعودية، أو جامعة أجنبية (مع ضرورة إحضار المعادلة الصادرة من وزارة التعليم اذا كانت الشهادة صادرة من جامعة أجنبية).
3- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة والا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.
4- إرسال شهادة تصنيف المينة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية إن وجدت
6- التقديم على وظيفة واحدة فقط في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب).
7- أن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل وغير مستوفي الشروط.
8- أي شروط أخرى تحددها الكلية.

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الشروط (لوظيفة محاضر):

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن تكون المؤهلات من جامعة سعودية، أو جامعة أجنبية (مع ضرورة احضار المعادلة الصادرة من وزارة التعليم اذا كانت الشهادة صادرة من جامعة أجنبية).
3- أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير عام جيد جداً على الأقل في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
4- أن يكون المتقدم حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.
5- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية (إن وجدت).
6- أي شروط أخرى تحددها الكلية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن يبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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