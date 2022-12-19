دراسة: جرائم القتل سبب رئيسي في وفاة الأطفال بأمريكا

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أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن جرائم القتل تعد سببا رئيسيا لوفيات الأطفال في الولايات المتحدة، بينما تعرض الصبية أصحاب البشرة السمراء للقتل أكثر من أي فئة أخرى، وكانت الأسلحة النارية هي الأكثر شيوعا من بين الأسلحة التي تسببت في وفاة الأطفال.

ارتفاع معدلات الجريمة بشكل واسع

وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة JAMA Pediatrics، أن المعدل الإجمالي لجرائم قتل الأطفال تزايد بنسبة 4.3% سنوياً على مدى نحو 10 سنوات، ووجد الباحثون أن 38362 طفلاً أمريكياً كانوا ضحايا جرائم القتل بين عامي 1999 و2020، حسب “CNN”.

وارتفعت المعدلات الإجمالية لجرائم القتل، بشكل كبير، بين عامي 2019 و2020، مع ارتفاع المعدلات على صعيد عديد من التركيبات السكانية، وزادت أعداد الأطفال الذين قتلوا في جرائم قتل بنسبة 27.7%، خلال عام واحد.

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برامج توعية الأطفال بالعنف

وجدت الدراسة أن جرائم القتل تتزايد بالنسبة للفئة العمرية بين 6 سنوات و10 سنوات، منذ عام 2014ـ وأشار مؤلفوا الدراسة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى البرامج التي تثقف حول عنف شركاء الحياة

وقال الباحثون إن غالبية برامج التدخل في حالات العنف بالمدارس مع هذه الفئة العمرية، تركز على التحدث عن العنف الجنسي وعنف الأقران مثل التنمر، بدلاً من تسليط الضوء على عنف الآباء تجاه الأطفال، إلا في حالة إظهار الطفل مشكلات سلوكية محددة.