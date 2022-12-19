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العمائم الإيرانية تتساقط.. عنف الأجهزة الأمنية يرتد على رجال الخميني
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العمائم الإيرانية تتساقط.. عنف الأجهزة الأمنية يرتد على رجال الخميني

العمائم الإيرانية تتساقط.. عنف الأجهزة الأمنية يرتد على رجال الخميني

العمائم الإيرانية تتساقط.. عنف الأجهزة الأمنية يرتد على رجال الخميني
٠١:٠٢:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ألقى العنف الذي يرتكبه النظام الإيراني بحق المتظاهرين، بظلاله على ردود الفعل تجاه “العمائم” التي قرر المحتجون إسقاطها من على رؤوس رجال الدين التابعين لنظام “الخميني”.

ومنذ أشهر انطلقت حملات لإسقاط العمائم، لكنها تحولت اليوم إلى وقائع اعتداء بسبب فتح النظام “المقصلة” عبر أحكام قضائية ضد المتظاهرين واستمرار القمع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة 4 رجال دين بهجوم شنه عليهم مجهولون ظهر اليوم في مدينة قم.

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وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن اثنين منهم كانت إصابتهما طفيففة وسطحية، وأشارت إلى أن رجلي الدين الآخرين، نقلا إلى المشفى، نظرا لكونهما كبيرين في السن، وقالت إنهما سيغادرانه في غضون ساعات.

 

ولم تذكر “تسنيم” مزيدا من التفاصيل، مشيرة إلى أن الإصابات نجمت عن “أدوات حادة”، بينما أشارت وكالة “حوزة للأنباء” إلى أن رجال الدين أصيبوا “نتيجة إطلاق نار بواسطة “سلاح صيد”.

الكلمات الدلالية:
الثورة الايرانية ايران عمائم ايران متظاهري ايران

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