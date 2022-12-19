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مليون يورو غرامة على أبل تقرها محكمة فرنسية

مليون يورو غرامة على أبل تقرها محكمة فرنسية

مليون يورو غرامة على أبل تقرها محكمة فرنسية
٠١:٠٠:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة باريس التجارية، أمس الإثنين، بفرض غرامة على شركة أبل المنتجة لهواتف آيفون، تقدر بنحو  مليون يورو (1.06 مليون دولار).

بنود متجر التطبيقات

وجاءت الغرامة بسبب فرض الشركة الأمريكية بنودا تجارية مجحفة على مطوري التطبيقات الفرنسيين مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة، حسب “الاقتصادية”.

وقالت المحكمة، في الحكم، إنه لا حاجة لها أن تأمر أبل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.1 تريليون دولار، بتعديل بنود استخدام متجر التطبيقات، لأن قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي سيسري قريبا سيلزمها بالتغييرات على أي حال، حسب “رويترز”.

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وقال متحدث باسم أبل، إن الشركة ستراجع الحكم، وإنها تؤمن بالأسواق المفعمة بالحياة والمنافسة حيث يمكن للابتكار أن يزدهر.

وأضاف: “ساعدنا من خلال متجر التطبيقات شركات مطورة فرنسية من مختلف الأحجام على مشاركة شغفها وإبداعاتها مع المستخدمين حول العالم في الوقت الذي خلقنا فيه مساحة آمنة وموثوقا بها للعملاء”.

وتواجه أبل تدقيقا متزايدا على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ قانون الأسواق الرقمية، الذي يلزم الشركتين العملاقتين أبل وجوجل على توفير مساحة لمتاجر التطبيقات الأخرى على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيلها.

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الاتحاد الأوروبي باريس شركة أبل شركة جوجل غرامة على أبل محكمة فرنسية

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