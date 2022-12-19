الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم
الاسترليني يصعد في مواجهة الدولار ومؤشر لندن يرتفع
«جريمة جدة».. الداخلية تنشر فيديو من موقع الجريمة يوثق ما حدث
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن
فرس النهر يبتلع طفلًا بدولة أفريقية
10 % من إيراداتها.. غرامة على فيسبوك لانتهاك «مكافحة الاحتكار»

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة بالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم
١٢:٢٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف المراقبة ومراقبة الجودة:

المؤهلات والخبرات:
  • تعليم: يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
  • من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
  • الخبرة المطلوبة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»

 مهندس أمن تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة : ما لا يقل عن 2 سنوات كحد أقصى 4 من الخبرة ذات الصلة
  • تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

 

الكلمات الدلالية:
فرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

١٢:٢١ م، الخميس، ٢١ فبراير ٢٠١٩
«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

١١:١٥ م، الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠
وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

٠٨:٣٦ ص، الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠
للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

٠٥:٢٧ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *