وظائف شاغرة بالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مشرف المراقبة ومراقبة الجودة:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- الخبرة المطلوبة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة
اقرأ أيضا:
مهندس أمن تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة : ما لا يقل عن 2 سنوات كحد أقصى 4 من الخبرة ذات الصلة
- تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات