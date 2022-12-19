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كندا تصادر 26 مليون دولار من شركة روسية
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كندا تصادر 26 مليون دولار من شركة روسية

كندا تصادر 26 مليون دولار من شركة روسية

كندا تصادر 26 مليون دولار من شركة روسية
١٢:٤١:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت حكومة كندا، بدء إجراءات لمصادرة 26 مليون دولار، من شركة جرانيت كابيتال هولدنجز، المملوكة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.

تستخدم لإعادة إعمار أوكرانيا

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، أن الخطوة أول حالة تستخدم فيها الحكومة الكندية الصلاحيات الجديدة للسعي لمصادرة أصول مملوكة لأفراد خاضعين لعقوبات.

وقالت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، إنها تدرس تقديم طلب إلى المحكمة لمصادرة تلك الأصول، وإذا نجحت في ذلك فيمكن أن تستخدم العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا وتعويض ضحايا الحرب.

وأضافت: “ستواصل كندا الضغط على الحكومة الروسية وأولئك الذين استفادوا من حرب بوتين”، حسب “رويترز”.

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تجميد أصول روسية بقيمة 330 مليار دولار

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، أن واشنطن وحلفاءها جمّدوا أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قرروا تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه تم تجميد حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

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