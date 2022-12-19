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«جريمة جدة».. الداخلية تنشر فيديو من موقع الجريمة يوثق ما حدث
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«جريمة جدة».. الداخلية تنشر فيديو من موقع الجريمة يوثق ما حدث

«جريمة جدة».. الداخلية تنشر فيديو من موقع الجريمة يوثق ما حدث

«جريمة جدة».. الداخلية تنشر فيديو من موقع الجريمة يوثق ما حدث
١٢:١٤:٢٢ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” ، فيديو من موقع حادث “جريمة جدة” التي هزت الجميع، بعد أن أقدم مواطن على إشعال النيران في مركبة متواجد بها صاحبها ما أدى إلى إحراقها ووفاة مالكها.

وأعلنت الداخلية عن تمكن شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق.

وفي بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إن شرطة محافظة جدة، قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرًا بذلك.

 

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وأضاف البيان، أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجد خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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