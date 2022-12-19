الاسترليني يصعد في مواجهة الدولار ومؤشر لندن يرتفع

تواصل – واس:

سجل الجنية الإسترليني، أمس، ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي، يعادل 0.03 ٪؜، وتداول الباوند بنهاية التعاملات عند 1.2151 دولار، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة بنسبة 0.27 ٪؜ إلى 1.1453 يورو.

فوتسي 100 يرتفع 0.40%

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” على ارتفاع بنسبة 0.40 ٪؜، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، مكاسب تعادل 29.19 نقطة ليصل إلى 7361.31 نقطة.

الأسهم الأوروبية تصعد

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، على ارتفاع، حيث صعد مؤشر “ستوكس 600” نحو 0.3%، بدعم من أسهم قطاع الطاقة التي شهدت عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، بفعل تزايد المخاوف من الركود العالمي، على خلفية تصريحات البنوك المركزية الرئيسة بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

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قطاع الطاقة يتأثر بارتفاع النفط

وقفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 1.7% متأثرة بارتفاع أسعار النفط، مع توقع انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 0.5%، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال شهر في الجلسة السابقة.