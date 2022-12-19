فرس النهر يبتلع طفلًا بدولة أفريقية

تواصل- وكالات:

في واقعة هي الأولى من نوعها، ابتلع فرس النهر طفلًا يبلغ من العمر عامين في حديثة الملكة إليزابيث بأوغندا، قبل أن يهاجمه رجل بالحجارة بشكل متواصل حتى لفظ الفرس الطفل مرة أخرى.

ووفقًا لبيان أصدرته السلطات المحلية، فقد تم الإمساك بالطفل من رأسه وكان نصف جسده في فم الحيوان.

وكان الطفل يلعب في الحديقة التي تقع في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية المعروفة بأنها موطن للحيوانات البرية. مثل الأسود والفيلة والضباع.

وأفادت أن منزل الطفل يقع على بعد نصف ميل فقط من بحيرة إدوارد حيث يعيش ما يقرب من 6000 فرس النهر. وفقًا لجمعية الحفاظ على الحياة البرية.

وفقًا للسلطات المحلية، فإن هذه هي الحادثة الأولى التي يهاجم فيها فرس النهر طفلاً. كان الحيوان قد ضل طريقه وفقًا للعناصر الأولى من التحقيق.

وقبل أن يلتهمه تمكن رجل من إبعاده عن قبضته وتم نقل الضحية الصغيرة بسرعة إلى المستشفى لعلاج إصاباته.

وقد أصيب الطفل في يده، واضطر إلى تلقي لقاح ضد داء الكلب. ثم أخذه الضباط إلى والديه.

وذكرت الشرطة الأوغندية بهذه المناسبة أن “الحيوانات البرية ترى البشر على أنهم تهديد”. وأن أي مقاومة يمكن أن تسبب في تصرفهم بطريقة غريبة أو عدوانية.