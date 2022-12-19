10 % من إيراداتها.. غرامة على فيسبوك لانتهاك «مكافحة الاحتكار»

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أرسلت المفوضية الأوروبية، اليوم، تحذيرا إلى شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، من أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

واعتبرت المفوضية، أن فيسبوك يعمد إلى تشويه المنافسة في أسواق الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، وإساءة استغلال هيمنته، حسب “الاقتصادية”.

إجراء تحقيق في نشاط فيسبوك

ووعدت المفوضية بإجراء مزيد من التحقيق، وكذلك احتمال فرض غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة إذا عثرت على أدلة كافية تثبت انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، إنها قلقة بسبب ربط شركة ميتا، لشبكتها الاجتماعية واسعة الانتشار فيسبوك بخدماتها للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت عبر “متجر فيسبوك”.

وأضافت: “هذا يعني عدم وجود خيار أمام مستخدمي فيسبوك إلا دخول متجر فيسبوك”، حسب “رويترز”.

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ميتا تنفي اتهامات المفوضية بانتهاك منع الاحتكار

وقال تيم لام، المتحدث باسم “ميتا”: “الادعاءات الصادرة عن المفوضية الأوروبية لا أساس لها .. سنواصل العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أن ابتكارنا في المنتجات في مصلحة المستهلك ومصلحة المنافسة”.

واتهمت المفوضية شركة ميتا الأمريكية، أنها بالإضافة إلى ربطها خدمة الإعلانات المبوبة على الإنترنت بشبكة فيسبوك الاجتماعية، تسيء أيضا استخدام انتشارها الجارف من خلال فرض شروط تجارية مجحفة من جانب واحد على خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المنافسة التي تنشر إعلانات على فيسبوك أو إنستجرام.

واعتبرت أن الشروط والأحكام التي تسمح لميتا باستخدام بيانات ذات صلة بالإعلانات مأخوذة من المنافسين لمصلحة متجر فيسبوك، غير مبررة وغير متناسبة وغير ضرورية لتقديم خدمات الإعلان عبر الإنترنت على منصات ميتا.