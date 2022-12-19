تحذير من «البيئة» بعد ظهور الأمير الوليد بن طلال في فيديو أمام «شبّة النار»

تواصل- فريق التحرير:

أعاد الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تغريدة نشرها الأمير الوليد بن طلال، تتضمن مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ويظهر فيه وهو يجلس أمام شبّة النار.

وقالت الوزارة تعليقًا على مقطع الفيديو: “شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030”.

كما أرفقت الوزارة ملفًا للاطلاع على المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية، حال مخالفة الأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته.