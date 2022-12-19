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تحذير من «البيئة» بعد ظهور الأمير الوليد بن طلال في فيديو أمام «شبّة النار»

تحذير من «البيئة» بعد ظهور الأمير الوليد بن طلال في فيديو أمام «شبّة النار»

تحذير من «البيئة» بعد ظهور الأمير الوليد بن طلال في فيديو أمام «شبّة النار»
١١:٤٢:٤٥ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعاد الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تغريدة نشرها الأمير الوليد بن طلال، تتضمن مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ويظهر فيه وهو يجلس أمام شبّة النار.

وقالت الوزارة تعليقًا على مقطع الفيديو: “شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030”.

وزارة البيئة والمياه: إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ أكثر من 512 مليون م³

كما أرفقت الوزارة ملفًا للاطلاع على المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية، حال مخالفة الأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الوليد بن طلال شبه النار وزارة البيئة

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