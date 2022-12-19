ما هي المستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي؟ الزكاة والضريبة تجيب

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها إن المستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي تشمل:

– الفاتورة

– بوليصة الشحن

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط وآليات استرداد ضريبة التصرفات العقارية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين.

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وقالت الهيئة إنه في حال تم السداد و(لم يتم الإفراغ) وتم التراجع على قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، أيقونة عرض التصرفات العقارية.

وأضافت أنه سيتم رد المبلغ المسدد على حساب الآيبان نفسه الذي تم السداد منه، كما سيتم استرداد المبالغ المسددة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الغاء الطلب.

اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية

كانت هيئة الزكاة والضريبة قد حددت 5 تعديلات على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 أغسطس الماضي، حيث تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، تشمل:

-التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

-التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

-التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكون العقار مخصصًا لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

-التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات.

-إعادة العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء بشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

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