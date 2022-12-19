الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 28 شخصًا ارتكبوا هذه الجريمة
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القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 28 شخصًا ارتكبوا هذه الجريمة

القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 28 شخصًا ارتكبوا هذه الجريمة

القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 28 شخصًا ارتكبوا هذه الجريمة
١٠:٣٧:٥٢ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (26) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ومقيمًا من الجنسية الأردنية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقتي الرياض وعسير ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن البيئي محمية الأمير محمد ين سلمان محمية الملك سلمان مخالفة نظام البيئة

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