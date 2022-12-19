المذيع «عبد الله الغنمي» يكتب وصيته على الهواء عبر «ناجز»

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أقدم مذيع بقناة “الإخبارية” على كتابة وصيته على الهواء مباشرة وتوثيقها في منصة وزارة العدل “ناجز”.

وقال مذيع برنامج “الراصد”، عبدالله الغنمي، إنه دخل إلى بوابة “ناجز” اليوم، وكتب وصيته إلى ما بعد الممات، وبث لقطات تظهر إنجازه كتابة الوصية، التي قال إنها لم تستغرق أكثر من دقيقتين.

وأشار إلى أن هذه الوصية تظهر بعد الوفاة، وما تنطوي عليه من بنود الورثة ملزمون بتنفيذها.

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توفير الخدمات للمستفيدين

وقال مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق في وزارة العدل إبراهيم المحطب، إن الوزارة بتوفير الخدمات للمستفيدين، وكل مستفيد له الحق في استخدام هذه الخدمة في إطار 140 خدمة عدلية وفرتها الوزارة في عدة قطاعات في التنفيذ والقضاء والتوثيق، وفيما يخص التوثيق تتضمن الخدمات إصدار الوصية، بجانب إصدار الوكالات والرهون والإقرارات.

وأعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة توثيق وصية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز (Najiz.sa)؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين، وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة.

وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالأصالة عن نفسه، ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى.

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طريقة الاستفادة من الخدمة

وللاستفادة من الخدمة، بينت وزارة العدل أن الخدمة متاحة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمة توثيق وصية، ثم تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، ثم تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق، ثم مصادقة الطلب من مقدم الطلب، ثم اعتماده من قبل كاتب العدل، وأخيرًا صدور الوثيقة.

كما يمكن للمستفيد طلب إلغاء للوصية المعتمدة في أي وقت من خلال النظام نفسه.

وأكدت وزارة العدل، أن الخدمة تأتي في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.