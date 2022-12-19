تويتر يفعّل علامات التوثيق الجديدة

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بدأ موقع التغريدات الأشهر تويتر تفعيل علامات التوثيق الملونة الجديدة، التي أعلن عنها المدير التنفيذي للمنصة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

إحدى مفاجآت ماسك

فجر ماسك، في 25 من نوفمبر الماضي، مفاجأة جديدة، أن موقع التغريدات القصيرة سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية ستكون مخصصة للشركات والحكومات على التوالي.

وأوضح رجل الأعمال المثير للجدا، أن ذلك سيكون بالتزامن مع إعادة خدمة علامة التوثيق الزرقاء، المقرر إطلاقها الجمعة القادمة، وذلك بعد أن أوقف طرح علامة التوثيق الزرقاء.

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إيقاف علامة التوثيق الزرقاء

وشهد موقع تويتر مؤخرا، سلسلة من الإجراءات، أثرت بشكل واسع على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي والمدونين، وكذلك الشخصيات المؤثرة.

وكانت “تويتر” أوقفت مؤقتًا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، فيما ستعاد خدمة التوثيق في 29 نوفمبر الجاري.

وفي السابق، كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.