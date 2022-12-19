الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. تعيين وزير الداخلية الكويتي قائمًا بأعمال وزير الدفاع
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عاجل.. تعيين وزير الداخلية الكويتي قائمًا بأعمال وزير الدفاع

عاجل.. تعيين وزير الداخلية الكويتي قائمًا بأعمال وزير الدفاع

عاجل.. تعيين وزير الداخلية الكويتي قائمًا بأعمال وزير الدفاع
٠٩:٤٦:٥٠ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي الاثنين، تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائمًا بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته.

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بعد شهرين من تشكيل الحكومة.. قبول استقالة وزير الدفاع الكويتي!

صحيفة: وزير الدفاع قدم استقالته

تأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن أزمة حكومية، إذ قالت صحيفة الأنباء الكويتية الأحد إن وزير الدفاع قدم استقالته.

وقالت إنه تم قبول استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وتكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة.

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وزير الدفاع الكويتي بتقدم باستقالته

للتحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش

وشكل البرلمان الكويتي الأربعاء لجنة للتحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش وُقعا في 2016 بسبب مخالفات مزعومة، الأول يتعلق بشراء 30 طائرة كاراكال من إيرباص الفرنسية والثاني ذو صلة بشراء 28 طائرة يوروفايتر الأوروبية.

كما شكل البرلمان أيضًا لجنة أخرى للتحقيق فيما أثير من شكاوى بشأن استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.

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مركز التواصل الحكومي الكويتي وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

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