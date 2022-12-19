«الدفاع المدني»: وفاة شخصين بسبب فحم التدفئة بمحافظة ضرماء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة شخصين بسبب إشعال الفحم للتدفئة بمحافظة ضرماء.

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضرماء حريقًا في شقة، بسبب إشعال الفحم للتدفئة، نتج عنه وفاة شخصين – رحمهما الله”.

ولم يكشف الدفاع المدني عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

اقرأ أيضًا:

ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية

نصائح للوقاية من مخاطر فحم التدفئة

ويحذر الدفاع المدني من الأساليب الخاطئة عند إشعال النار من أجل التدفئة، والتي بعضها تكون نتيجتها الموت. لذا فقد شدد على ضرورة اتباع الآتي:

– التزام المواطنين والمقيمين بتعليماتها الخاصة بالسلامة ورسائلها الإرشادية والتحذيرية التي تبثها عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي عند استخدام الحطب أو الفحم لأغراض التدفئة في الاستراحات أو المنازل أو عند التنزه في البر.

-التقارير الصحية تؤكد أنه ينتج عن الفحم عند إشعاله غاز أول أكسيد الكربون الذي لا لون له ولا رائحة والذي يؤثر على خلايا المخ للإنسان بعد استنشاقه ويؤدي إلى خمول وتثاقل يعجز فيه مستنشقه عن القيام أو الوقوف أو حتى طلب الاستغاثة وقد يسقط ميتًا خلال دقائق.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تحذر من خطر «مميت» عند استنشاق دخان الفحم

-إشعال الفحم أو الحطب يجب أن يتم في الخارج بعيدًا عن المواد سريعة الاشتعال كالفرش أو الملابس أو رواق المخيمات، وعدم إشعالهما في الأماكن المغلقة خاصة عند اشتداد الهواء أو الرياح تجنباً لخطورة تبدد الشرار وارتفاع ألسنة اللهب وحدوث حريق.

-في حالة إدخال الفحم أو الحطب إلى المكان المراد تدفئته تفتح النوافذ والأبواب لمرور تيار الهواء النقي لتفادي الاختناق أو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وأن يتم التأكد من إطفائهما عند النوم.

-التأكد من إطفاء مخلفات الفحم أو الحطب تماماً قبل رميها في صناديق النفايات ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها.