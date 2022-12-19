بدائل غذائية لمنتجات الألبان لمن يعانون من الحساسية

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يعتمد كثيرون على منتجات الألبان كمصدر أساسي للكالسيوم، في حين يعاني البعض من علامات الحساسية تجاه منتجات الألبان، مثل الانتفاخ والتعب والتهابات الجيوب الأنفية المتكررة.

مكونات الألبان تدخل في العديد من الأطعمة

وتدخل منتجات الألبان في العديد من الأطعمة كمضافات أو مكونات، على سبيل المثال، غالبًا ما يضاف بروتين مصل اللبن أو بروتين الكازين إلى ألواح الطاقة.

ويمكن العثور على المكونات المشتقة من الحليب في رقائق البطاطس المنكهة والبسكويت وصلصة السلطة والحساء والحبوب والبسكويت ووجبات العشاء المجمدة، حسب “القبس”.

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أطعمة خالية من الألبان توفر الكالسيوم

هذه أمثلة على الأطعمة الخالية من الألبان وكمية الكالسيوم التي تحتوي عليها: