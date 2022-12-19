الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدائل غذائية لمنتجات الألبان لمن يعانون من الحساسية
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بدائل غذائية لمنتجات الألبان لمن يعانون من الحساسية

بدائل غذائية لمنتجات الألبان لمن يعانون من الحساسية

بدائل غذائية لمنتجات الألبان لمن يعانون من الحساسية
١١:١٣:٤٩ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعتمد كثيرون على منتجات الألبان كمصدر أساسي للكالسيوم، في حين يعاني البعض من علامات الحساسية تجاه منتجات الألبان، مثل الانتفاخ والتعب والتهابات الجيوب الأنفية المتكررة.

مكونات الألبان تدخل في العديد من الأطعمة

وتدخل منتجات الألبان في العديد من الأطعمة كمضافات أو مكونات، على سبيل المثال، غالبًا ما يضاف بروتين مصل اللبن أو بروتين الكازين إلى ألواح الطاقة.

ويمكن العثور على المكونات المشتقة من الحليب في رقائق البطاطس المنكهة والبسكويت وصلصة السلطة والحساء والحبوب والبسكويت ووجبات العشاء المجمدة، حسب “القبس”.

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أطعمة خالية من الألبان توفر الكالسيوم 

هذه أمثلة على الأطعمة الخالية من الألبان وكمية الكالسيوم التي تحتوي عليها:

  • أونصتان من السردين المعلب في الماء: 15% قيمة يومية
  • كوب واحد من الكرنب المطبوخ: 36% قيمة يومية
  • ملعقتان كبيرتان من بذور السمسم: 17% قيمة يومية
  • نصف كوب من الفاصوليا البيضاء المعلبة: 8% قيمة يومية
  • ربع كوب من اللوز: 8% قيمة يومية
  • بعض «الألبان» النباتية – مثل حليب اللوز أو حليب الصويا – مدعمة بالكالسيوم ويمكن أن توفر ما يصل إلى 45% من القيمة اليومية للكالسيوم لكل كوب.
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