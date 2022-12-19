موسكو ترد على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى لأسعار الغاز

تواصل – فريق التحرير:

رد الكرملين، مساء اليوم، على قرار الاتحاد الأوروبي، بشأن الأقصى لأسعار الغاز، معبرا أن أنه قراراً غير مقبول.

وتفصيلا، أعلنت منذ لحظات الرئاسة التشيكية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الحد الأقصى لأسعار الغاز الروسي.

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وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي، أن وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا رسمياً على سقف لسعر الغاز عند 180 يورو للميغاواط في الساعة، وسيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير.

وأوضحت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل صباح اليوم الاثنين إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد.

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