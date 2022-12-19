متى يكون حكم «الإدارية» أو «الاستئناف» نهائيًا؟.. ديوان المظالم يوضح

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متى يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية، نهائيًا واجب النفاذ؟.. سؤال أجاب عليه ديوان المظالم موضحًا الوقت الذي بعده يكون الحكم نافذًا.

وقال ديوان المظالم: يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية نهائيا واجب النفاذ إذا لم يقدم أحد أطراف الدعوى اعتراضا خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور.

وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية يكون نهائيا وواجب النفاذ بصدوره.

ما المقصود بنسخة الحكم؟

وعرّف ديوان المظالم نسخة الحكم، بأنها هي النسخة المكتوبة أو الصادرة من المحكمة المشتملة على وقائع وأسباب ومنطوق حكمها، ويتم استلامها عبر خدمة «الاطلاع على الأحكام» في منصة «معين» الرقمية، كما يتم استلام نسخة الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية أو النهائية عبر خدمة «استلام نسخة الحكم النهائية/التنفيذية» في منصة معين الرقمية.

الفرق بين الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية والمختومة بالنهائية

وحول الفرق بين صورة الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية والمختومة بالنهائية، أوضح ديوان المظالم أن صورة الحكم المختومة بالصيغة النهائية هي نسخة الحكم التي ختمت بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض بالصيغة النهائية بعد تقدم صاحب المصلحة بذلك، أما صورة الحكم المختومة بالصيغة التنفيذية، فعرّفها بأنها نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها، وتُسلّم إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.

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