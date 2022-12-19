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7.77 مليون برميل يومياً.. ارتفاع صادرات النفط من المملكة في أكتوبر
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7.77 مليون برميل يومياً.. ارتفاع صادرات النفط من المملكة في أكتوبر

7.77 مليون برميل يومياً.. ارتفاع صادرات النفط من المملكة في أكتوبر

7.77 مليون برميل يومياً.. ارتفاع صادرات النفط من المملكة في أكتوبر
١١:١٢:٣٨ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى 7.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وذلك من 7.72 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

انخفاض إنتاج النفط الخام

وأشارت بيانات منتدى الطاقة الدولي، نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط الخام بنحو 0.084 مليون ب/ي إلى 10.957 مليون ب/ي في أكتوبر، على أساس شهري، كما زاد مخزون النفط السعودي 3.887 مليون برميل إلى 148.661 مليون في أكتوبر، حسب “العربية”.

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زيادة أسعار النفط

انتعشت أسعار النفط الخام، اليوم، بشكل طفيف وسط تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب على النفط في الصين.

وصعدت عقود خام برنت الفورية بنسبة 0.20% وسجلت حوالي 79.61 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأمريكي الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.20%، ووصلت إلى 74.88دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط بهذا الشكل بعدما رفعت الصين آمال المستثمرين بشأن عودة الطلب على النفط من أكبر مستورد من النفط الخام في العالم، حيث طغى التفاؤل لدى المستثمرين بشأن تخفيف بكين من قيود التنقل.

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أسعار النفط اقتصاد السعودية الخام الأمريكي انخفاض إنتاج النفط الخام صادرات النفط الخام في السعودية

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