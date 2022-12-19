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هل تحتاج وثيقة سفر طفل مولود في المملكة وأمه تحمل تأشيرة زيارة للتصديق؟.. «الجوازات» ترد
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هل تحتاج وثيقة سفر طفل مولود في المملكة وأمه تحمل تأشيرة زيارة للتصديق؟.. «الجوازات» ترد

هل تحتاج وثيقة سفر طفل مولود في المملكة وأمه تحمل تأشيرة زيارة للتصديق؟.. «الجوازات» ترد

هل تحتاج وثيقة سفر طفل مولود في المملكة وأمه تحمل تأشيرة زيارة للتصديق؟.. «الجوازات» ترد
٠٩:٤٩:٢٥ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إنه يشترط “وثيقة سفر سارية” حتى يتسنى السماح لأم تحمل تأشيرة زيارة عائلية وابنها مغادرة المملكة.

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تصديق الجوازات

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين، يقول: “وثيقة السفر للطفل المصري المولود في المملكة وأمه تأشيرة زيارة عائلية هل تحتاج تصديق من الجوازات أم لا؟”.

وردت “الجوازات عبر حسابها بموقع “تويتر”، بأن “التعليمات تشترط وثيقة سفر سارية الصلاحية مع شهادة الميلاد لتتمكن من المغادرة”.

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الطفل المولود بالمملكة

وفي سؤال سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن إمكانية مغادرة الطفل المولود بالمملكة مع والدته التي قدمت بتأشيرة عمرة دون الحاجة للتسجيل.

جاء ذلك في رد على سؤال لزائر قال فيه، إن زوجته قدمت بتأشيرة عمرة وولدت، وتحتاج إلى شهادة ميلاد، وسأل عن كيفية الحصول على موعد؛ حيث إن شهادة الميلاد يجب أن تكون مرتبطة بالأم حتى يتم مغادرة الطفل معها أرجو الإفادة.

وردت “الجوازات”، أنه “في حال أن شهادة ميلاده إلكترونية فقد تمت إضافته من الأحوال على رقم الحدود لوالدته الزائرة، أما في حال تم إصدار شهادة الميلاد يدويًّا فلا حاجة للإضافة ويكتفى بشهادة الميلاد مع جواز السفر للمغادرة”.

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