الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
لمن يشتكون من آلام الظهر.. 6 عادات يوميًا يمكنها إنهاء المعاناة
بدائل غذائية لمنتجات الألبان لمن يعانون من الحساسية
7.77 مليون برميل يومياً.. ارتفاع صادرات النفط من المملكة في أكتوبر
القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 28 شخصًا ارتكبوا هذه الجريمة
تويتر يفعّل علامات التوثيق الجديدة

الرئيسية

 /

فرص

 /

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
١١:١٦:٥١ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم فما أعلى، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

  • كبار طبيب الجرعات
  • طبيب عام ، EMS
  • أخصائي أعمال – تخطيط
  • محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب
  • خصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال
  • أخصائي التخدير
  • طبيب عام ، الأشعة
  • كبير أطباء استشاريين ، طب الأورام
  • أخصائي علم الأمراض
  • ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية
  • ممرض سريري أول – رعاية العظام
  • ممرضة أول – العمل والتسليم
  • الممرضة المسؤولة
  • فني IRC أسنان
  • كبير فنيي مختبر الأسنان
  • مهندس مراقبة المشروع
  • أتمتة النظام والمشاريع التقنية مدير
  • اداري المتحف
  • أخصائي شراكة بحثية
  • اخصائي نظم كمبيوتر
  • اخصائي تسويق
  • طبيب عام ، EMS
  • مستشار خدمات المرضى
  • مستشار معاون لخدمات المرضى
  • محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب
  • أخصائي أعمال – تخطيط
  • كبار طبيب الجرعات
  • أخصائي التخدير
  • استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي
  • طبيب عام ، الأشعة
  • وغيرها

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»

رابط وطريقة التقدم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار الوظائف الرعاية الصحةي حملة الدبلوم مركز جونز هوبكنز أرامكو وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
غرفة الرياض تعلن عن توفر 440 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تعلن عن توفر 440 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص

٠١:٤٨ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٦
مزايا وتأمينات وتدريب.. «تداول» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م

مزايا وتأمينات وتدريب.. «تداول» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2022م

١٠:٠٢ م، الأربعاء، ١٦ فبراير ٢٠٢٢
تدريب منتهي بالتوظيف بالمعهد التقني للتعدين لحملة الثانوية.. تعرّف على المزايا والشروط

تدريب منتهي بالتوظيف بالمعهد التقني للتعدين لحملة الثانوية.. تعرّف على المزايا والشروط

١٠:٥٦ ص، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٢٢
بالأسماء.. جامعة الجوف تعلن المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية والفنية والصحية

بالأسماء.. جامعة الجوف تعلن المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية والفنية والصحية

٠٢:٥٩ م، الأربعاء، ٢٤ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *