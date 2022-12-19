«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم فما أعلى، وذلك وفقا للتفاصيل.
المسميات الوظيفية :
- كبار طبيب الجرعات
- طبيب عام ، EMS
- أخصائي أعمال – تخطيط
- محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب
- خصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال
- أخصائي التخدير
- طبيب عام ، الأشعة
- كبير أطباء استشاريين ، طب الأورام
- أخصائي علم الأمراض
- ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية
- ممرض سريري أول – رعاية العظام
- ممرضة أول – العمل والتسليم
- الممرضة المسؤولة
- فني IRC أسنان
- كبير فنيي مختبر الأسنان
- مهندس مراقبة المشروع
- أتمتة النظام والمشاريع التقنية مدير
- اداري المتحف
- أخصائي شراكة بحثية
- اخصائي نظم كمبيوتر
- اخصائي تسويق
- طبيب عام ، EMS
- مستشار خدمات المرضى
- مستشار معاون لخدمات المرضى
- محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب
- أخصائي أعمال – تخطيط
- كبار طبيب الجرعات
- أخصائي التخدير
- استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي
- طبيب عام ، الأشعة
- وغيرها
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رابط وطريقة التقدم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم: ( هنا ).