«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم فما أعلى، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

كبار طبيب الجرعات

طبيب عام ، EMS

أخصائي أعمال – تخطيط

محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب

خصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال

أخصائي التخدير

طبيب عام ، الأشعة

كبير أطباء استشاريين ، طب الأورام

أخصائي علم الأمراض

ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية

ممرض سريري أول – رعاية العظام

ممرضة أول – العمل والتسليم

الممرضة المسؤولة

فني IRC أسنان

كبير فنيي مختبر الأسنان

مهندس مراقبة المشروع

أتمتة النظام والمشاريع التقنية مدير

اداري المتحف

أخصائي شراكة بحثية

اخصائي نظم كمبيوتر

اخصائي تسويق

طبيب عام ، EMS

مستشار خدمات المرضى

مستشار معاون لخدمات المرضى

محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب

أخصائي أعمال – تخطيط

كبار طبيب الجرعات

أخصائي التخدير

استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي

طبيب عام ، الأشعة

وغيرها

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رابط وطريقة التقدم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنا ).