الطائف.. حملة مفاجئة لإزالة بسطات سوق الفواكه المخالفة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

شنّت “أمانة الطائف”، ممثلةً في “بلدية الهدا الفرعية”، بمشاركة الجهات المختصة، وفرق وآليات ومعدات الأمانة، حملة مُفاجئة ضد بسطات سوق الفواكه المخالفة بأعلى عقبة الكر، والتي تتمركز في الطريق المؤدي نزولًا لمكة المكرمة.

جاء ذلك ، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الأمانة لبسطات السوق، لتصحيح أوضاعها، وعدم تجاوب أصحابها مع الأمانة رغم الإنذارات المتكررة.

وقالت الأمانة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: إن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، والعاملون فيها ليس لديهم شهادات صحية تخولهم للعمل، بالإضافة إلى ملاحظات وتجاوزات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتعليمات التخزين السليم، وتدني مستوى نظافة هذه المرافق وما حولها، علاوةً على ما تسببه هذه البسطات من تشويه بصري للمظهر العام، وأن بقاءها غير لائق.

وكانت وزارة البيئة والزراعة قد سجّلت العديد من الملاحظات وخاطبت الأمانة بذلك؛ لتصحيح أوضاع هذه البسطات التي تقع على جنبات طريق الكر في موقع سياحي يكثر ارتياد الزوار إليه من المواطنين والمقيمين والسياح على مدار العام.

ووجهت بلدية الهدا الفرعية، العديد من الإنذارات لأصحاب هذه البسطات دون أن تلقى أي تفاعل أو تجاوب منهم.