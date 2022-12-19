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121.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية

121.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية

121.1 مليار دولار استثمارات المملكة في السندات الأمريكية
٠٨:٤١:٠٤ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.1%، قدر بنحو  0.1 مليار دولار، لتبلغ 121.1 مليار دولار، أي ما يعادل 454.1 مليار ريال، مقابل 121 مليار دولار (453.8 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه.

المملكة في المرتبة 16 عالميا

وجاءت المملكة في المرتبة الـ 16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، فيما توزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية، إلى 103.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85% من الإجمالي، فيما نحو 18مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15% من الإجمالي، حسب “الاقتصادية”.

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ارتفاع رصيد المملكة 

وارتفع رصيد المملكة من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 3.9%، بواقع 4.6 مليار دولار، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 116.5 مليار دولار.

والاستثمارات من المملكة في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

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استثمار في أذون الخزانة استثمارات المملكة اقتصاد السعودية الأوراق المالية سندات الخزانة الأمريكية

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