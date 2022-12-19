مؤسسة «مسك» تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات الوظيفية:

ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال

المسؤولات

-يساعد فريق البرنامج في تطوير مبادرات مبتكرة جديدة تتماشى مع أهداف مجالات البرنامج المحددة.

-يشارك في مراجعة وتقييم مقترحات المبادرات الجديدة المتعلقة بتنمية المواهب السعودية الواردة من مختلف المؤسسات والأفراد.

-يدعم تطوير تقويم البرنامج

-يدعم إعداد ميزانيات البرامج والمبادرات.

-مدير المشروع – المشاركة المجتمعية

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التعليم أو أي مجال ذي صلة

-يفضل درجة الماجستير في مجال ذي صلة

-اللغة: مهارات اللغة الإنجليزية والعربية

-خبرة 5-7 سنوات خبرة في إدارة المشاريع ويجب أن يكون لديه خبرة في المشاركة المجتمعية

-الخبرة في إدارة الأحداث ميزة إضافية

-الخبرة في مجال البرنامج المعني ميزة إضافية

-أول خبرة في إدارة الفرق

-القدرة على العمل بروح الفريق

-مهارات الاتصال الشفوية واللفظية

-مهارات قوية في حل المشكلات. التوجه المستهدف والسعي لتحقيق النتائج والنجاح والمثابرة على الرغم من العقبات والمعارضة

-مدفوعة بمؤشرات الأداء الرئيسية والإنتاج القابل للقياس

-إدارة جيدة لأصحاب المصلحة ، داخليًا وخارجيًا

-“الفاعل” – سجل حافل من الأعمال التي تركز على التنفيذ

-خبرة في منهجية Agile لإدارة المشاريع

-خبرة في أدوات مايكروسوفت أوفيس

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عن مسك:

مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة، تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا).