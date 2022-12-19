لحظات قاسية.. فيديو من داخل الطائرة الأمريكية التي تعرضت لمطبات هوائية وإصابة عشرات الركاب

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نشرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو من داخل الطائرة التي تعرضت لمطبات هوائية عنيفة، ما أدى إلى إصابة 36 شخصًا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة.

وأظهر الفيديو وجود حالات إصابات عديدة بين الركاب، فيما غطت الدماء وجوه البعض بينما كان يتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل الطائرة.

وتعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أمس الأحد أثناء توجهها إلى هونولولو.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر، إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصًا وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت الصحيفة أن تسعة آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.