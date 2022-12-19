وظائف شاغرة بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول استقطاب المواهب
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- ستكون الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل شريك أعمال الموارد البشرية (HRBP) ، وإدارة الموارد البشرية (HRM) ميزة.
- خبرة 3-5 سنوات في نفس المجال أو مجال ذي صلة.
- خبرة سابقة في صناعة الخدمات المالية حيث ستكون الخبرة في قطاع الاستثمار ميزة.
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المهام الوظيفية:
- تنفيذ برامج العمل الإيجابي وتكافؤ فرص العمل ودعم تطوير وصيانة التوصيفات الوظيفية في سالك.
- قم بجدولة وإجراء مقابلات العمل للوظائف المفتوحة ، وإدارة الاختبارات ، والتحقق من المراجع والخلفية ، وتقييم مؤهلات المتقدمين من أجل تقديم مدخلات لتحديد أفضل مرشح مناسب للوظائف الشاغرة.
- الاحتفاظ ببيانات عن أنشطة التوظيف ، وتدفق المتقدمين ، والمقابلات ، والتعيينات ، والتحويلات ، والترقيات ، والإنهاءات وإجراء مقابلات الخروج مع الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم لتحسين قرارات التوظيف.
- إعداد وتحليل التقارير الإحصائية والبيانات الأخرى لمراقبة تدفق المتقدم واختياره ودورانه من أجل الامتثال للوائح القانونية وأهداف وسياسات المنظمة.
- اتبع ميزانية التوظيف الجديدة والالتزام بها وتأكد من عدم وجود فروق ، وقم بإعداد تقرير حالة التوظيف على أساس متكرر.
- تحديد والتوصية بمصادر جديدة لتوظيف المرشحين لملء الوظائف الشاغرة بكفاءة وفعالية.
- اجمع جميع الأوراق الخاصة بملف الموظف ، واحتفظ بالملفات في الأرشيف ، وقم بعمل نسخ إلكترونية مع جميع البيانات ذات الصلة في ORACLE وقم بإدارة السير الذاتية الآلية وأنظمة تتبع المتقدمين.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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