وظائف شاغرة بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»

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أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول استقطاب المواهب

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ستكون الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل شريك أعمال الموارد البشرية (HRBP) ، وإدارة الموارد البشرية (HRM) ميزة.

خبرة 3-5 سنوات في نفس المجال أو مجال ذي صلة.

خبرة سابقة في صناعة الخدمات المالية حيث ستكون الخبرة في قطاع الاستثمار ميزة.

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المهام الوظيفية:

تنفيذ برامج العمل الإيجابي وتكافؤ فرص العمل ودعم تطوير وصيانة التوصيفات الوظيفية في سالك.

قم بجدولة وإجراء مقابلات العمل للوظائف المفتوحة ، وإدارة الاختبارات ، والتحقق من المراجع والخلفية ، وتقييم مؤهلات المتقدمين من أجل تقديم مدخلات لتحديد أفضل مرشح مناسب للوظائف الشاغرة.

الاحتفاظ ببيانات عن أنشطة التوظيف ، وتدفق المتقدمين ، والمقابلات ، والتعيينات ، والتحويلات ، والترقيات ، والإنهاءات وإجراء مقابلات الخروج مع الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم لتحسين قرارات التوظيف.

إعداد وتحليل التقارير الإحصائية والبيانات الأخرى لمراقبة تدفق المتقدم واختياره ودورانه من أجل الامتثال للوائح القانونية وأهداف وسياسات المنظمة.

اتبع ميزانية التوظيف الجديدة والالتزام بها وتأكد من عدم وجود فروق ، وقم بإعداد تقرير حالة التوظيف على أساس متكرر.

تحديد والتوصية بمصادر جديدة لتوظيف المرشحين لملء الوظائف الشاغرة بكفاءة وفعالية.

اجمع جميع الأوراق الخاصة بملف الموظف ، واحتفظ بالملفات في الأرشيف ، وقم بعمل نسخ إلكترونية مع جميع البيانات ذات الصلة في ORACLE وقم بإدارة السير الذاتية الآلية وأنظمة تتبع المتقدمين.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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