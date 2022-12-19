الدفعة مدفوعة ولم يصل الدعم ما هو الإجراء المتبع؟ «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يصل الدعم للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال بشأن عدم وصول الدعم، رغم وصول رسالة “الدفعة مدفوعة”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة ” من خلال الرابط:⁦http://urv.ca.gov.sa/urv“.

استقبال طلبات الاعتراض

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 61.

وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إنه “بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 61 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية”.

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وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن قبل أيام، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

حالة الدفعة لا يوجد

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة “لا يوجد”، وذلك ردا على استفسارات عدد من المستفيدين بهذا الشأن.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”: “إن حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

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