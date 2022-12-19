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الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف سعري للغاز
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الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف سعري للغاز

الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف سعري للغاز

الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف سعري للغاز
٠٧:٤٦:٢٥ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على وضع سقف سعري للغاز، بعد اجتماعات ومناقشات استمرت على مدى أسابيع، وشهدت انقساما في الرأي بين دول التكتل، في مواجهة أزمة الطاقة.

موعد تنفيذ الاتفاق الأوروبي

وقال متحدث باسم جمهورية التشيك، على “تويتر”، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز، 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة تشغيل كحد أقصى لأسعار الغاز.

ويبدأ تنفيذ الاتفاق الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، في 15 فبراير المقبل.

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ضمان تنافسية سوق الاتحاد الأوروبي

أعلنت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي معارضتها لتوسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد الأوروبي ليشمل التعاملات قصيرة الأجل.

وحذرت دول ألمانيا، وهولندا، والنمسا، والدنمارك، ولوكسمبورج، وإستونيا، من أن أي تدخل يجب أن يضمن استمرار الأسعار في المنطقة تنافسية مع باقي دول العالم، حسب “الاقتصادية”.

ودعت الدول الست التي تضم أيضا إلى ما تسمى آلية تصحيح السوق لتشمل التعليق الآلي لها وفق ظروف محددة، بحسب وثيقة تبادلتها الدول الست مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي وفقا لما أوردته بلومبيرج.

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أزمة الطاقة في أوروبا أسعار الغاز الطبيعي الاتحاد الأوروبي المواد البترولية سقف سعري للغاز في أوروبا

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