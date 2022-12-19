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إساءة للمملكة عبر «تويتر».. الكويت «تؤدب» المتطاولين بأحكام رادعة

إساءة للمملكة عبر «تويتر».. الكويت «تؤدب» المتطاولين بأحكام رادعة

إساءة للمملكة عبر «تويتر».. الكويت «تؤدب» المتطاولين بأحكام رادعة
٠٧:٣٣:٥٤ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية، بحبس مواطن كويتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للمملكة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

يأتي ذلك بعد أشهر من صدور حكم مماثل من محكمة الجنايات، بمعاقبة مغردًا أساء إلى المملكة ونشر أخبارًا كاذبة بالسجن 5 سنوات.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بحبس مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للمملكة ونشر أخبار كاذبة.

الكويت.. السجن 5 سنوات لمغرد أساء للمملكة

وليس هذا هو الحكم الأول من نوعه، فقبل سنوات قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر إطلاقه إساءات بحق المملكة والبحرين والإمارات ورموزها، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بسجنه 33 عاماً.

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