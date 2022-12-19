جريمة هزت جدة.. يحرق مركبة بصاحبها والشرطة تطيح به وتكشف السبب

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق.

وفي بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إن شرطة محافظة جدة، قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرًا بذلك.

وأضاف البيان، أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجد خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.