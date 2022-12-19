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«الجوازات» تتيح للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر»
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«الجوازات» تتيح للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر»

«الجوازات» تتيح للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر»

«الجوازات» تتيح للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر «أبشر»
٠٧:٠٩:٢٩ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المديرية العامة للجوازات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، إمكانية الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

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الاستعلام عن رقم الحدود

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “عبر منصة أبشر⁩ الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات”.

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خدمة الاستعلام عن رقم الحدود

يذكر أن خدمة الإستعلام عن رقم الحدود، تمكن المستخدم من الاستعلام عن رقم الحدود المسجل في نظام الجوازات. وهذه الخدمة متاحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة.

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