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أطلقتها روسيا.. هجوم 35 طائرة إيرانية مسيرة على «كييف» وتقطع الكهرباء
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أطلقتها روسيا.. هجوم 35 طائرة إيرانية مسيرة على «كييف» وتقطع الكهرباء

أطلقتها روسيا.. هجوم 35 طائرة إيرانية مسيرة على «كييف» وتقطع الكهرباء

أطلقتها روسيا.. هجوم 35 طائرة إيرانية مسيرة على «كييف» وتقطع الكهرباء
٠٧:١٣:٣٣ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف إن هجومًا روسيًا بطائرات مسيرة تسبب في أضرار جسيمة، اليوم الإثنين، وإن ثلاث مناطق فيها دون كهرباء.

وشنت روسيا هجمات باستخدام 35 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية الصنع على أوكرانيا، اليوم الإثنين، وكثير من السكان لا يزالون نيامًا.

وأضاف أن الطائرات قصفت بنية تحتية حيوية في كييف وحولها في ثالث ضربة جوية، تنفذها موسكو على العاصمة الأوكرانية في ستة أيام.
وقبل أيام أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية اعترضت 5 مسيرات إيرانية الصنع شرق ووسط البلاد.

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فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها نقلت قواتها من خيرسون إلى نقاط أكثر أهمية، مشيرة في الوقت نفسه أن موسكو لا تزال مستعدة للتفاوض مع كييف مع مراعاة الحقائق في الوقت الراهن.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيران روسيا طائرات مسيرة كييف

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