الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«مدني الرياض» يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل بالرياض
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«مدني الرياض» يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل بالرياض

«مدني الرياض» يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل بالرياض

«مدني الرياض» يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل بالرياض
٠٦:٥١:٢١ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في مستودعين بحي المشاعل بالرياض.

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لا إصابات في الحريق

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”: مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل، ولا إصابات”.

ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول الحريق أو أسبابه.

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وسبق أن شهدت المنطقة ذاتها في يونيو الماضي، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

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