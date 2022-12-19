«مدني الرياض» يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل بالرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في مستودعين بحي المشاعل بالرياض.

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لا إصابات في الحريق

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”: مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بحي المشاعل، ولا إصابات”.

ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول الحريق أو أسبابه.

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وسبق أن شهدت المنطقة ذاتها في يونيو الماضي، ولم يسفر عن وقوع إصابات.