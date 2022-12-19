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الذهب يستقر والعقود الآجلة تصعد مع تراجع الدولار

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الذهب يستقر والعقود الآجلة تصعد مع تراجع الدولار

الذهب يستقر والعقود الآجلة تصعد مع تراجع الدولار

الذهب يستقر والعقود الآجلة تصعد مع تراجع الدولار
٠٧:٠٥:٥٧ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استفادت أسعار الذهب من تراجع الدولار، محافظة على استقرارها، اليوم، ومحاولة تعويض خسائر تكبدتها بنهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولارا للأوقية بحلول الساعة (07:09) بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك سيواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.

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مؤشر الدولار يتراجع 0.4%

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.4% إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.06260 دولار بينما صعد الجنيه الاسترليني 0.7% إلى 1.22195 دولار، ومع ذلك ظل كلاهما أدنى من مستوياتهما قبل تحركات البنوك المركزية الأسبوع الماضي.

وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير بأن اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسة بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي في أبريل.

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