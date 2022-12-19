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«الباب المفتوح».. رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين
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«الباب المفتوح».. رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين

«الباب المفتوح».. رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين

«الباب المفتوح».. رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين
٠٦:٥٠:٣٤ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وكيل أمانة الرياض للبلديات، الدكتور عبدالرحمن الخريف، أن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود شدد على أهمية الحرص على استقبال المراجعين.

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سياسة الباب المفتوح

وقال لـ “الإخبارية”، إن هذه السياسة امتداد لتوجهات القيادة الكريمة – حفظها الله – وسياسة الباب المفتوح، خصوصًا وأن القطاع البلدي هو القطاع الأكبر للمواطنين بالمملكة، وبخاصة في منطقة الرياض.

وأضاف: “التوجيه صدر من سمو الأمير بالحرص على استقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الخدمات البلدية بمنطقة الرياض، سواء داخل المدينة من خلال 16 بلدية، أو في بلديات المحافظات والمراكز الـ 47 بمنطقة الرياض”.

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ساعتان أسبوعيًا لاستقبال المراجعين 

وأشار إلى أنه التوجيه يقضي بتخصيص يوم الاثنين من الساعة 10 إلى الساعة 12 لاستقبال المراجعين، سواءً أخذ المواطن أخذ موعدًا أو لم يأخذ، وذلك حتى يكون رئيس البلدية والقيادات البلدية سواء من المساعدين أو الوكلاء في خدمة المواطنين”.

ولفت إلى أن الجهد الذي يبذل رئيس البلدية وفريق العمل في متابعة الأعمال ومتابعة البنى التحتية، قد يجد المواطن بعض الصعوبة في مقابلة رئيس البلدية، موضحًا أن هذا التوجيه كان من أجل تطبيق “سياسة الباب المفتوح”، وحتى يتمكن رؤساء البلديات من الالتقاء بالجمهور.

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