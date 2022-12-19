وظائف بـ«الهيئة العامة للنقل» .. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق الحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي (تويتر) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن بدء التسجيل في برنامج (دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات) والذي يتيح فرصة العمل في التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الطلبات.
واشترطت الهيئة العامة للنقل، أن يكون المتقدم في برنامج العمل الحر لتوصيل الطلبات، من المواطنين وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
مسمى البرنامج:-
برنامج دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات.
نبذة عن البرنامج:-
هو برنامج يقدمه الصندوق وفق ضوابط معينة ويقوم من خلاله بصرف دعم مالي للعامل الحر في خدمة توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والمدة الزمنية لهذا البرنامج والدعم فيه (24) شهراً تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج.
يقدم برنامج دعم توصيل الطلبات:-
- فرص عمل للمواطنين.
- معالجة الانكشاف المهني في بعض الأنشطة الاقتصادية.
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آلية دعم البرنامج:-
صرف مبلغ دعم شهري للعامل في هذا النشاط (توصيل الطلبات) بحد أدنى (30) طلب ومبلغ دعم (450) ريال شهرياً، وبحد أقصى (200) طلب ومبلغ دعم (3,000) ريال شهريا.
الشروط المطلوبة:-
- أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم بطلب الدعم مصدراً لوثيقة (عمل حر) بمسمى مهنة (مندوب توصيل طلبات) سارية من خلال بوابة العمل الحر freelance.sa، أو حسب ما يحدده الصندوق والجهات ذات العلاقة.
- ألاّ يقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.
- ألاّ يكون المتقدم بطلب الدعم على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
- ألاّ يكون المتقدم بطلب الدعم متقاعداً.
- ألاّ يكون المتقدم بطلب الدعم طالباً منتظماً أو لديه عمل خاص (سجل تجاري).
- ألا يكون المتقدم للدعم في هذا البرنامج مستفيداً حالياً من أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف.
خطوات الحصول على الدعم:-
- التسجيل بأحد تطبيقات التوصيل المرخصة لدى الهيئة العامة للنقل.
- إصدار وثيقة العمل الحر الحر freelance.sa.
- التسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق بالميلادي 2022/12/19م.
طريقة التقديم:-
من خلال بوابة طاقات (اضغط هنا)
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