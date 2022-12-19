وظائف بـ«الهيئة العامة للنقل» .. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق الحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي (تويتر) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن بدء التسجيل في برنامج (دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات) والذي يتيح فرصة العمل في التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الطلبات.

واشترطت الهيئة العامة للنقل، أن يكون المتقدم في برنامج العمل الحر لتوصيل الطلبات، من المواطنين وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج:-

برنامج دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات.

نبذة عن البرنامج:-

هو برنامج يقدمه الصندوق وفق ضوابط معينة ويقوم من خلاله بصرف دعم مالي للعامل الحر في خدمة توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والمدة الزمنية لهذا البرنامج والدعم فيه (24) شهراً تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج.