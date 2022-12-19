الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خادم الحرمين يُصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان المظالم
بوتين يصعد المواجهة مع الغرب.. سنطور المشاريع النووية في بيلاروس
إزالة 8 برتبلات وغرف عشوائية وإشعار 17 مبنى تحت الإنشاء في «الخبر» (صور)
ميزة مرتقبة في واتساب.. طريقة فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو بالآيفون
محام يكشف عن طرق جديدة للاحتيال.. ما علاقتها بالمحامين؟
المملكة ترفع الحظر عن استيراد اللحوم من دولة عربية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

خادم الحرمين يُصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يُصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يُصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان المظالم
٠٥:٥٩:٢٦ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 14 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة /ب) إلى درجة (وكيل محكمة /أ)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية (ملازمين قضائيين) إلى درجة (قاضي/ج)، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين.

وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه بالكفاءات القضائية المميزة، في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها الحقوق وتُرد المظالم، وهو ما تحقق لديوان المظالم بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بدعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع وإنجاز شقها الإداري.

عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل

الكلمات الدلالية:
أمر ملكي ترقية وتعيين خادم الحرمين ديوان المظالم قضاة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. خيام «مُحصَّنة» في طوارئ مستشفى الحرس بعد انتشار «كورونا»

بالفيديو.. خيام «مُحصَّنة» في طوارئ مستشفى الحرس بعد انتشار «كورونا»

٠١:٥٣ م، الأثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠١٥
برواتب تصل لـ6000 ريال.. «الشؤون الإسلامية» تعلن عن 491 وظيفة في الرياض

برواتب تصل لـ6000 ريال.. «الشؤون الإسلامية» تعلن عن 491 وظيفة في الرياض

١٠:٥٢ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
وزير الموارد البشرية يشهد حفل تخريج 58 متدربًا ضمن برنامج القيادات

وزير الموارد البشرية يشهد حفل تخريج 58 متدربًا ضمن برنامج القيادات

٠٣:٥١ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
نجران.. 20 مليوناً تعتق رقبة محكوم بالقصاص منذ 22 عاماً

نجران.. 20 مليوناً تعتق رقبة محكوم بالقصاص منذ 22 عاماً

٠٣:٢٢ م، الجمعة، ٢١ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *