حصة تعليم قيادة سيارات تنتهي بمطاردة كارثية مع الشرطة

تواصل – وكالات:

تحولت حصة تعليم قيادة سيارات إلى مطاردة مع الشرطة، وقعت خلالها بعض الأضرار الخطيرة.

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تفاصيل الواقعة

حدثت الواقعة في هولندا مطلع الأسبوع الجاري، عندما أراد رجال شرطة المرور التحقق من سيارة تسير ببطء حيث كان مدرب القيادة يجلس مع طالب في بلدة زترمير الهولندية بالقرب من لاهاي، لكن الرجل رفض إظهار أوراقه الثبوتية وفر بالسيارة. بحسب منشور للشرطة على موقع “فيس بوك”.

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الاصطدام بـ 5 سيارات خلال المطاردة

وخلال المطاردة، صدم قائد الشرطة مركبة أخرى ثم اصطدم بعد ذلك بفترة قصيرة بأربع سيارات مركونة. وبحسب الشرطة، كانت الأضرار فادحة. كما أصيب المتدرب بجروح طفيفة.

وتحتم على المدرب البالغ 29 عامًا تسليم رخصة القيادة الخاصة به. وتشتبه الشرطة في أنه ربما كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).